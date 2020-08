Pierre-Alexandre Parenteau dans l’eau chaude

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Pierre-Alexandre Parenteau est accusé de conduite avec les facultés affaiblies.

C’est ce que le quotidien Acadie Nouvelles a rapporté, récemment. Il devrait livrer son plaidoyer le 11 septembre. On lui reproche d’avoir montré un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Il aurait été arrêté le 3 mars dernier, à Riverview, selon le Times & Transcript.

Parenteau a disputé 56 matchs avec le Canadien lors de la saison 2014-2015, totalisant huit buts et 22 points.

En carrière, il a également porté les couleurs des Blackhawks de Chicago, des Rangers et des Islanders de New York, de l’Avalanche du Colorado, des Maple Leafs de Toronto, des Devils du New Jersey et des Predators de Nashville. Il a amassé 114 buts et 296 points en 491 parties.

Il a tenté sa chance dans la Ligue continentale de hockey (KHL) en 2017-2018, récoltant deux mentions d’aide en trois parties avec l’Avtomobilist d’Iekaterinbourg, avant d’annoncer sa retraite en 2018.

Parenteau faisait partie de l’équipe d’entraîneurs des Aigles Bleues de l’Université de Moncton lors des deux dernières campagnes, emploi qu’il n’occupe plus.