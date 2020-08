Simon Cowell se fracture le dos en chutant d'une moto électrique

Le magnat du divertissement Simon Cowell a dû être opéré après avoir subi plusieurs fractures au dos, samedi.

Le populaire juge d’America’s Got Talent est tombé d’une moto électrique alors qu’il faisait des essais routiers avec sa famille dans la cour de sa maison à Malibu, en Californie.

«Il a été amené à l’hôpital où il a été opéré durant la nuit. Il est présentement en observation et il se porte bien», a indiqué une porte-parole à CNN.

L’homme de 60 ans, aussi connu pour avoir été juge à Britain’s Got Talent, American Idol et X Factor, devait être de retour en ondes mardi pour les émissions en direct d’America’s Got Talent.