Toujours pas de résultats 9 jours après son test COVID

Un homme de L’Ange-Gardien, en Montérégie, n’a toujours pas obtenu le résultat de son test de COVID-19 qu’il a pourtant passé il y a maintenant neuf jours.

Martin Leblanc attend depuis neuf jours; neuf jours que sa famille est confinée à la maison. Il se demande même si le résultat de son test de dépistage est tombé entre deux chaises.

«Je commence à trouver que c'est long. J'ai une collègue qui est allée se faire tester après moi. Elle a reçu un résultat déjà par courriel», explique-t-il.

Sa mère, âgée de 58 ans, est atteinte de lupus, une maladie chronique auto-immune, mais elle souffre aussi d'un cancer. M. Leblanc avait donc pris trois semaines de vacances pour passer du temps avec elle, en famille.

«On a déjà une semaine de passée. On veut pouvoir passer du temps avec nos proches, mais en même temps, on ne veut pas les mettre à risque», dit-il.

À bien des endroits, l'achalandage est important pour le dépistage, et ça surpasse les capacités de certains laboratoires.

«Québec a une capacité, à ce moment-ci, de faire 16 000 tests. Mais bon, dans les dernières semaines, on a vu, à certains moments, il y a 17 000 personnes qui sont testées. C'est sûr que ça crée une surcharge de travail très importante» précise Véronic Lapalme, 2e vice-présidente à l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Le ministère de la Santé précise par courriel que l’analyse de l’échantillon se maintient entre 24 et 48 heures. Toutefois, la transmission du résultat dépend de l’achalandage et de «l’organisation de services mis en place localement par l’établissement ou la direction régionale de santé publique».

On ajoute que dans certains cas, il peut y avoir des cas d’exception et des délais plus longs.