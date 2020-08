Une égalité à briser entre le Canadien et les Flyers

Le Canadien de Montréal et les Flyers de Philadelphie s’affronteront pour une septième fois en séries éliminatoires et les deux clubs se sont jusqu’ici divisé également les honneurs de ces duels.

Si les deux équipes de l’Association de l’Est présentent une fiche égale de 3 à 3 lors de leurs confrontations en séries, les Flyers ont dominé le Tricolore depuis le nouveau millénaire. Le CH a gagné en 1973, en 1976 et en 1989, tandis que Philadelphie a enlevé les honneurs de la série 1987.

Dans l’histoire récente, ce sont pourtant les joueurs de la ville de l’amour fraternel qui ont eu le dessus. Les Flyers l’ont aisément emporté en cinq matchs au deuxième tour en 2008, grâce à de brillantes performances de Martin Biron et de R.J. Umberger.

En 2010, l’enjeu était d’autant plus grand, puisque les deux clubs se sont croisés en finale de l’Association de l’Est. Encore une fois en cinq matchs, les Flyers ont su vaincre le CH malgré le formidable printemps de Jaroslav Halak. Les Blackhawks de Chicago ont toutefois mis fin aux espoirs de Philadelphie en les défaisant en grande finale pour remporter la coupe Stanley.

Malgré une différence monstrueuse de points en saison régulière (18 points), les deux formations entrent en séries avec le momentum. Le Bleu-Blanc-Rouge a causé la surprise en écartant de son chemin les Penguins de Pittsburgh en ronde qualificative tandis que les Flyers ont vaincu coup sur coup les Bruins de Boston, les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay pour occuper le premier rang du tournoi à la ronde.

En 2019-2020, Philadelphie a battu Montréal deux fois en prolongation au mois de novembre, mais leurs rivaux ont eu le dernier mot en l’emportant 4 à 1 à la mi-janvier.

Les forces en présence

Pour briser l’égalité historique et passer au tour suivant, Alain Vigneault et Claude Julien voudront miser sur leurs meilleurs éléments.

Du côté montréalais, il s’agit sans contredit du gardien Carey Price, qui a sauvé plus d’une fois le Canadien et s’est même offert un blanchissage face à la bande à Sidney Crosby. Il aura comme vis-à-vis le jeune Carter Hart, dont l’idole est Price et qui avoue beaucoup s’inspirer du Britanno-Colombien. Les partisans peuvent ainsi s’attendre à un duel entre l’élève et le maître.

Parlant de joueurs similaires, il sera intéressant de voir à quoi ressemblera le choc entre deux des meilleurs attaquants défensifs du circuit, Sean Couturier et Phillip Danault. Un seul est toutefois en nomination au trophée Frank-J.-Selke, et il ne s’agit pas de l’athlète natif de Victoriaville.

Bien entendu, derrière Couturier, les Flyers comptent sur une impressionnante profondeur et une banque de joueurs vedettes bien garnie. Les Claude Giroux, Travis Konecny, Jakub Voracek, Kevin Hayes et James Van Riemsdyk forment le noyau offensif et Ivan Provorov mène une brigade défensive tout aussi redoutable.

Du côté de la Sainte-Flanelle, il est rassurant pour Julien de voir qu’il peut compter sur ses vétérans Shea Weber et Paul Byron (quatre points) pour remplir le filet, mais on espérera tout de même un réveil du meilleur pointeur en saison régulière Tomas Tatar, qui n’a toujours pas de point.

En attendant, les jeunes Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi s’acquittent très bien de leurs nouvelles tâches et impressionnent tant à l’attaque qu’en défense.

Ce sera aussi l’heure des retrouvailles avec Nate Thompson, qui a obtenu de grosses minutes face au trio d’Alexander Ovechkin, jeudi dernier. Le vétéran de 35 ans a amorcé la saison avec le Tricolore avant d’être envoyé aux Flyers à la date limite des transactions.

À son instar, Dale Weise fera aussi face à son ancien club, lui qui a passé trois des quatre dernières campagnes avec l’équipe de la Pennsylvanie. C’est sans compter sur la présence d’un certain Michel Therrien derrière le banc des Flyers, ce qui ajoutera au caractère plus personnel de cette série.