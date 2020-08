Une offre symphonique diversifiée... dans le confort de votre salon!

Le monde de la musique classique, symphonique et de l’opéra propose, depuis le début de la pandémie, une offre numérique et virtuelle gratuite de qualité. Voici quelques concerts que l’on pourra voir en ligne au cours des prochains jours.

LE CONCERT SOLIDAIRE | L’Orchestre de l’Agora

Photo d'archives

L’Orchestre de l’Agora vient de mettre en ligne son Concert solidaire, présenté devant 50 préposés aux bénéficiaires et autres professionnels de la santé, le 26 juillet, à la Maison Symphonique. On peut entendre l’Ouverture Egmont de Beethoven, Noncerto Vieux Montréal RR10 et la Symphonie concertante de Mozart. Il sera en ligne jusqu’à 20 h dimanche sur le site et la page Facebook de l’Orchestre de l’Agora.

L’OSM ET RAFAEL PAYARE | Le Festival de Lanaudière

Le Festival de Lanaudière est dans la dernière ligne droite de son édition numérique. On pourra voir, ce soir, à 19 h 30, l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction du chef vénézuélien Rafael Payare. Le concert, qui présente la Symphonie numéro 4 en fa mineur de Tchaïkovsky, sera en ligne jusqu’au 10 août à 19 h 30 sur lanaudiere.org.

KENT NAGANO EN VEDETTE | L’Orchestre symphonique de Montréal

L’Orchestre symphonique offre quelques concerts mettant en vedette Kent Nagano sur son site osm.ca. On peut voir le concert présentant les œuvres Prélude du premier acte de l’opéra Parsifal de Wagner et la Symphonie fantastique de Berlioz, enregistrée le 5 mars 2014. On pourra, à partir de 16 h le 13 août, voir le concert du pianiste Charles Richard-Hamelin, dans un programme constitué du Concerto pour piano en mi mineur et Nocturne no 20 en do dièse mineur de Chopin. Un spectacle enregistré le 14 octobre 2018.

UN CONCERT DEVANT 175 PERSONNES | L’Orchestre symphonique de Québec

L’OSQ présente sur sa page Facebook et sur YouTube, l’enregistrement du premier concert qu’il a donné devant 175 spectateurs, le 5 août dernier, au Grand Théâtre de Québec. Les musiciens, sous la direction du chef invité Nicolas Ellis, interprètent l’Ouverture pour vents de Félix Mendelssohn, la Sérénade de Richard Strauss, la pièce Gabriel’s Oboe d’Ennio Morricone, Sospiri d’Edward Elgar, et la Sérénade de Tchaïkovski.

LES VIOLONS DU ROY | Un mini-festival

Photo d'archives

Il est toujours possible de voir deux prestations des Violons du Roy lors d’un mini-festival numérique présenté les 31 juillet et 1er août. Ces deux concerts, diffusés jusqu’à 23 h 59, dimanche, sur Facebook et sur la chaîne YouTube de l’ensemble québécois, offrent des hommages aux grands maîtres baroques et au compositeur Astor Piazzolla, sous la direction de la cheffe Mélanie Léonard.

DANSE ET MUSIQUE | Festival des arts de Saint-Sauveur

Photo d'archives

Le Festival des arts de Saint-Sauveur propose une collaboration avec l’Orchestre Métropolitain pour son édition numérique Une solitude partagée. Il s’agit de chorégraphies de danseurs sur des musiques de compositeurs québécois, interprétées par des musiciens de l’Orchestre. Ces performances sont mises en ligne tous les dimanches, jusqu’au 6 septembre, sur festivaldesarts.ca et sur la page Facebook du Festival. On pourra voir, dimanche, Virginie Brunelle danser sur une composition de Roozbeh Tabandeh, interprétée par la violoniste Marcelle Mallette.

L’ÉTÉ DE BEETHOVEN | L’Orchestre Métropolitain

Photo d'archives

L’Orchestre Métropolitain poursuit sa série de concerts virtuels consacrés à huit symphonies composées par Beethoven sur la nouvelle plateforme payante DG Stage, de Deutsche Grammophon (dg-premium.com/dg-stage). Les prestations, sous la direction du chef Yannick Nézet-Séguin, qui sont en ligne durant 48 heures, sont enregistrées à la salle Bourgie. Les symphonies 5 et 6 seront en vedette le 7 août, les 7e et 8e, le 14 août et la 1re et la 3e, le 21 août.