Baseball majeur: une première équipe avec des spectateurs?

Les Reds de Cincinnati ont obtenu l’autorisation des dirigeants municipaux et du comté de Hamilton afin d’accueillir des partisans durant leurs matchs locaux au Great American Ball Park.

Selon le site The Athletic, l’équipe du baseball majeur espère disputer des rencontres devant des spectateurs cette saison. Son projet pourrait se concrétiser en septembre ou en éliminatoires s’il se concrétise. Elle a soumis un plan à diverses instances, dont la ligue et l’État de l’Ohio. Du côté de la ville et du comté – où une soixantaine de nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés dimanche selon l’université Johns Hopkins –, le tout a été accepté «sous de multiples conditions».

Le stade des Reds peut recevoir 42 319 personnes. Les formations des ligues majeures continuent d’évoluer à huis clos en raison de la COVID-19.