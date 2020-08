Canadien-Flyers: Louis Jean optimiste, mais lucide

MONTRÉAL | Déjà galvanisées par le début des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, les troupes de TVA Sports sont d’autant plus extatiques que le Canadien de Montréal vient d’obtenir son laisser-passer pour les quarts de finale d’association, qui s’amorceront pour l’équipe ce mercredi, contre les Flyers de Philadelphie.

Joint au téléphone lundi, Louis Jean, animateur à TVA Sports, s’est montré confiant, mais aussi prudent dans ses prédictions pour le Canadien. «Ils ont surpris et ébranlé l’une des très bonnes équipes, les Penguins. Pourquoi pas Philadelphie?», a-t-il philosophé.

Louis, quelle est ta réaction face à la victoire du Canadien face aux Penguins de Pittsburgh?

«Je suis extrêmement impressionné. Par le travail de l’équipe, et le travail que l’entraîneur-chef, Claude Julien, a été en mesure de faire. Je pense que, peu importe ce qui arrivera mercredi, ce n’est que du positif pour le Canadien. Le Canadien grandit et avance. [...] On doit retenir que cette équipe a joué beaucoup mieux que plusieurs s’y attendaient. Ils ont ça en eux.»

À ton avis, comment s’annonce le duel contre les Flyers de Philadelphie?

«C’est un énorme test pour le Canadien. De l’autre côté, il y a deux anciens du Canadien : Alain Vigneault, qui est, selon moi, l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue, et Michel Therrien, qui était là avant Claude Julien. Ils connaissent très, très bien l’équipe. Ça tombe mal pour le Canadien, parce que ce club est peut-être l’équipe la plus "hot" présentement. Ils jouaient vraiment bien avant la pause et ils ont repris là où ils ont laissé. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. Les Flyers ont plus de profondeur et d’expérience que le Canadien. Mais, peu importe ce qu’on va voir, il y a beaucoup de positif à tirer de l’expérience contre Pittsburgh, pour le Canadien.»

Sur une note plus personnelle, étais-tu heureux de voir le hockey recommencer, à la fin juillet?

«J’étais évidemment très heureux. À un certain moment, comme bien d’autres, je n’y croyais plus, avec l’évolution de la pandémie, ce qui se passait aux États-Unis... on se demandait si la Ligue nationale y arriverait. Les athlètes et les joueurs, dans les organisations, ont fait énormément de sacrifices pour pouvoir en arriver là. La coupe Stanley est un trophée tellement difficile à gagner que, quand les joueurs ont la chance d’essayer, ils ne veulent pas la rater. Nous, on est passés de 0 à 100 en très peu de temps : on a commencé avec quelques matchs préparatoires, puis, pow! Tout de suite, ç’a été le Canadien de Montréal et autres rencontres d’importance. Habituellement, le hockey d’été, ce sont des ligues de garage avec des "boys" [rires], mais là, ce sont les meilleurs joueurs au monde sur la glace! Je suis content d’être replongé dans ce marathon.»

Sens-tu que les amateurs de hockey sont contents de retrouver leur sport à la télévision?

«Que ce soit au supermarché, ou quand je vais mettre de l’essence, je constate à quel point les gens avaient hâte de retrouver le hockey. On se rend compte à quel point le sport est un divertissement qui fait du bien, qui nous change les idées. On le sent vraiment. Le mot "fièvre", actuellement, n’est peut-être pas le meilleur mot à utiliser, avec ce qui se passe avec la COVID-19 [rires], mais il n’y a aucun doute que les gens sont heureux. On se demandait si les partisans seraient au rendez-vous, puisque c’est l’été et qu’il fait beau et chaud, mais il y a tellement de façons de consommer et regarder le hockey de nos jours, et tout le monde est extrêmement curieux.»

