Chris Boucher anime l’attaque des Raptors

Les Raptors de Toronto ont décidé de donner davantage de temps de jeu au Québécois Chris Boucher en raison de blessures, et celui-ci a répondu de brillante façon en menant son équipe à un gain de 114 à 106 sur les Bucks de Milwaukee, lundi, dans la «ville-bulle» d’Orlando.

Boucher a mené son équipe pour les points (25) et les rebonds (11) dans ce match, tout en passant 29 min 9 s. sur le parquet. C’est le plus haut total de points du Montréalais en carrière, et son second double-double de 2019-2020.

Même si ce match était sans enjeu, il opposait les deux équipes qui occupent la tête du classement dans l’Association de l’Est. Les Raptors, deuxièmes, ont pu profiter de l’absence de la vedette Giannis Antetokounmpo pour l’emporter. Le «Greek Freak» était à l’écart après avoir subi une intervention aux dents.

Du côté torontois, Kyle Lowry, Fred VanVleet et Serge Ibaka ont été laissés de côté en raison de blessures mineures. Norman Powell et Matt Thomas en ont profité pour inscrire respectivement 21 et 22 points.

Il ne reste qu’une rencontre à la saison régulière des Raptors, soit mercredi face aux 76ers de Philadelphie.

Les Suns brillent devant Luguentz Dort et le Thunder

Le Québécois Luguentz Dort et son Thunder d’Oklahoma City n’ont pu freiner les Suns de Phoenix, qui ont poursuivi leur incroyable parcours depuis le retour des activités de la NBA.

L’équipe de l’Arizona a obtenu son sixième gain en autant de matchs, battant le Thunder par la marque de 128 à 101.

En vertu de cette victoire, les Suns ont rejoint les Trail Blazers de Portland au neuvième rang de l’Association de l’Ouest. Ils se retrouvent également à un demi-match des Grizzlies de Memphis, détenteurs du huitième et dernier échelon donnant accès aux séries.

Il reste deux matchs de saison régulière aux Suns et aux trois autres équipes qui peuvent encore obtenir cette dernière place pour les éliminatoires.

Dans l’affrontement du jour, Phoenix a été mené par Devin Booker, qui a réalisé une belle performance de 35 points, cinq rebonds et quatre mentions d’assistance. Cameron Johnson et Mikai Bridges ont également bien fait avec une récolte de 18 points chacun.

De son côté, Dort a totalisé 20 min 35 s de jeu, récoltant huit points et saisissant quatre ballons dans les airs, en plus d’inscrire une mention d’assistance et de réussir deux vols.