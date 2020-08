Comment me faire respecter de ma fille ?

Ma fille et son conjoint ont si mal vécu le confinement que dès qu’une certaine liberté nous fut accordée, la décision de la séparation fut prise. Bien que mon mari et moi savions que notre gendre aurait accepté de mettre de l’eau dans son vin, nous savions que notre fille était intraitable, et qu’il allait devoir débarrasser le plancher de la maison.

Comme ils en sont encore aux discussions de base sur ce que devrait être l’avenir de leurs enfants de 8 et 6 ans, ces derniers restent dans la résidence familiale avec leur mère, et visitent leur père tous les samedis afin de donner un jour de répit à ma fille qui en a besoin, vu son état.

Ma fille se laisse facilement submerger par le stress et a du mal à réagir avec mesure quand les choses ne vont pas comme elle le désire. Je l’ai mise au monde, je sais de quel bois elle se chauffe. J’ai donc décidé de l’épauler dans sa nouvelle vie en allant m’occuper des enfants chez elle deux jours par semaine.

La semaine dernière, alors qu’elle revenait d’un rendez-vous avec son ex et qu’elle était dans un état second parce que ça avait dû mal se passer, elle est rentrée dans la maison comme une furie, avant de tomber sur le dos des enfants qui avaient fait un peu de désordre dans la place, et sur moi, qui selon elle, n’avais pas su les contenir. Elle m’a accusée de ne pas leur serrer la vis assez fortement, comme leur père qui les « gâterait trop » lors de ses samedis de garde. Puis elle m’a demandé de ne plus remettre les pieds chez elle.

Devant son silence radio qui a suivi, j’ai osé l’appeler hier, pour savoir si elle avait besoin de mes services. J’ai eu droit à un déluge de bêtises, avant de me faire dire sur un ton acerbe « Viens si tu veux, mais à la condition de respecter mes directives avec les enfants ! »

Vous comprenez bien que je ne me suis pas rendue chez elle, car je n’ai pas envie de respecter les ordres insensés qu’elle me donne pour les enfants. Mais comme je leur manque, qu’ils me manquent et que je sais que ma fille a du mal à surnager, que devrais-je faire pour calmer l’affaire ?

Une mère responsable, mais pas bonasse

Vous avez raison de ne pas accepter de vous laisser abuser par votre fille. Si vous êtes disposée à continuer de la soutenir ainsi que vos petits-enfants, pourquoi ne pas lui proposer une entente fixe sur ce que seraient vos tâches et vos responsabilités, ainsi que la marge de manœuvre qu’elle vous accorde avec vos petits-enfants ? Il n’y a rien comme « le flou » pour créer la confusion. Alors que « le clair » cadre les choses et permet d’éviter les ambiguïtés qui mènent au cul-de-sac.