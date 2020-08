Distanciation sociale: un manque d'autobus en vue à Sherbrooke

Les mesures de distanciation sociale qui seront en vigueur dès la rentrée à l'automne entrainent tout un casse-tête à Sherbrooke, où il manque un millier de places dans les autobus scolaires.

Le centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke tente de trouver le plus de place possible dans les autobus disponibles, mais la limite de 48 élèves par véhicule fait en sorte qu'il manque environ 1000 places pour les enfants du primaire.

«On va inviter les parents qui n'ont pas tellement besoin du transport scolaire d'aller se désinscrire sur notre site web pour libérer des places. On va avoir besoin de la sensibilité et la compréhension de tout le monde», a indiqué le secrétaire général du centre de services, Donald Landry.

Les transporteurs ne sont pas les seuls à devoir trouver des solutions. Les services de garde, eux, devront composer avec le fait que les élèves devront demeurer dans des groupes séparés, pour limiter les risques de contagion.

«En mai et juin, nous avions l'aide des gens du secondaire, alors on avait un adulte par classe et tout allait bien. Nous n'aurons pas ce personnel-là cet automne. Nous sommes les grands oubliés», a déploré Karine Tremblay, technicienne en service de garde en milieu scolaire.

Malgré tout, le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie est satisfait des mesures de prévention annoncées lundi, mais demeure sur sa faim concernant le soutien académique aux élèves. «Ça va prendre des ressources supplémentaires. Avec le réseau scolaire qui s'organise en prévision de la rentrée, nous nous attendions à ce que le ministre fasse ces annonces aujourd'hui plutôt que de les remettre à plus tard», a affirmé le président du syndicat, Richard Bergevin.

D'autres écoles de la région, elles, comptent aller plus loin que les exigences dévoilées par Québec, qui réclame que tous les élèves à partir de la 5e année du primaire portent le masque dans les lieux communs et les autobus.

Ainsi, le Collège Saint-Bernard de Drummondville a décidé de le rendre obligatoire pour tous, dès la maternelle. «C'est ce que nous avons fait le printemps dernier et ça s'est très bien passé, a raconté le directeur Dominic Guévin. Ce n'est pas parfait avec des enfants, mais on juge que c'est mieux que de ne pas en avoir.»