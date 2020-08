Dominic Arpin veut faire grandir «Van Aventure»

MONTRÉAL | Pleinement dans son élément aux commandes de la série Van Aventure, Dominic Arpin compte bien amener ce projet encore plus loin. Livre, site web et autres produits dérivés marqués du sceau de Van Aventure figurent déjà dans les plans de l’animateur après une seule saison.

Dominic Arpin n’en revient pas: parcourant actuellement le Québec pour le tournage des nouveaux épisodes de Van Aventure, qu’on verra à Évasion au printemps prochain, il se fait parler un peu partout de son émission, et il constate que la van life (la vie en véhicule aménagé, au gré des déplacements sur la route) ne cesse de gagner des adeptes.

«Il y a des vans continuellement sur la route, raconte-t-il en entrevue. Le VR et la roulotte restent de loin le moyen le plus populaire de se déplacer, mais la van gagne sans cesse en popularité. Je pense qu’il y a un peu de Van Aventure derrière ça, mais l’engouement pour ce type de véhicule, depuis quelques années, est bien réel.»

Courtoisie Dominic Arpin

Libre comme l’air

Voilà qui lui donne donc envie de faire briller son «bébé» à plus grande échelle. Déjà, il caresse l’objectif d’enregistrer d’autres saisons de Van Aventure, qui pourraient le mener dans des coins du Québec où il n’a pas encore roulé, dont la Gaspésie et la Côte-Nord, qu’il n’a pas explorées en entier. Il aimerait aussi aller ailleurs au Canada et aux États-Unis.

Une idée de livre est aussi en pourparlers avec des maisons d’édition, mais Dominic Arpin ne peut s’avancer davantage à ce sujet pour l’instant. Sinon, balado, capsules ou animations web, accessoires de camping à commercialiser? L’homme de Vlog n’en révèle pas trop, mais il assure rêver grand.

«Je vois ça plus gros qu’une émission de télé, se contente-t-il de mentionner. J’aimerais que ça devienne une marque qui se déclinera sur plusieurs plateformes. Pour l’instant, l’émission nous occupe à temps plein, mais éventuellement, on veut créer d’autres produits dérivés.»

Il faut dire que Dominic et sa conjointe, Annie Spencer, sont déjà outillés en tant qu’entrepreneurs. Le couple a fondé sa maison de production, Libre comme l’air, et affirme se «faire les dents» en coproduisant Van Aventure. Éventuellement, ils voudraient produire d’autres émissions, que Dominic animera, ou pas.

«Ça faisait longtemps qu’on cherchait à produire nos affaires, et on a trouvé notre niche. Nous, c’est vraiment le plein air et le sport qui nous intéressent. On développe d’autres projets qui vont tourner autour de ça», ajoute celui qui voyage aussi à titre d’ambassadeur de Tourisme Québec.

Coup de cœur

Et ce n’est pas par appât du gain que Dominic Arpin, qui célébrait ses 50 ans le 30 juin dernier, souhaite articuler un pan de sa carrière autour de la van life. Le communicateur s’est réellement découvert une passion pour ce mode de vie, loin d’être aussi insouciant qu’on pourrait le croire.

«C’est un mode de transport et de vie qui nécessite une grande organisation et qui n’est pas de tout repos, insiste-t-il. Il faut trouver des endroits où dormir et s’organiser avec peu. Dans ma van, j’ai une douche extérieure, un minifrigo et une toute petite toilette. On est beaucoup à l’extérieur. On ne vit avec pas grand-chose, et il faut se débrouiller avec ça.»

«Mais ça amène une liberté qu’on ne peut pas avoir autrement, et c’est là qu’on réalise qu’on n’a vraiment pas besoin de plus que ça. Je suis privilégié de pouvoir vivre ça chaque été depuis deux ans. J’ai le sentiment de vivre une vie plus marginale pendant deux mois!» tient-il à ajouter.