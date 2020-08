Et si les sceptiques n’étaient pas encore confondus?

Il s’agira d’une série très émotive.

Autant pour les joueurs des deux équipes que pour les décideurs, ceux qui dirigent l’entreprise derrière le banc des effectifs.

Alain Vigneault qui affronte Claude Julien.

Mais, surtout, le retour de Michel Therrien, dans un rôle plus effacé, celui d’adjoint à l’entraîneur, mais tout de même, il n’a pas oublié les événements qui ont marqué son licenciement.

Therrien a la mémoire longue. Il se rappelle aussi quel rôle a joué Carey Price quand on lui a signifié que ses services n’étaient plus requis. Une série émotive, mais les acteurs qui auront leur nom en caractères gras au générique dicteront le scénario.

À Philadelphie, on n’entretient aucun souci. Ce ne sera pas une série où les actions conduiront vers une réussite rapide. Non. Mais on ne doute aucunement de la profondeur et du talent qui ont permis au groupe d’Alain

Vigneault de connaître une grande éclosion.

À Montréal, la question est de savoir si les sceptiques ne sont pas encore tout à fait confondus. Pourtant, cette victoire impressionnante face aux Penguins de Pittsburgh devrait provoquer une impression nettement plus favorable. Après tout, le Canadien a exercé une domination étonnante.

Et les Flyers, maintenant.

On ne s’attardera pas sur les statistiques de la saison 2019-2020 qui a pris fin le 12 mars dernier. Ça ne tient plus la route. Par exemple, les Blackhawks qui éliminent les Oilers d’Edmonton et Connor McDavid. Un résultat qui s’ajoute à celui du Canadien. Ça vous étonne, n’est-ce pas ? On nage dans l’inconnu. Tenez, avant le match entre les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus, neuf des 20 meilleurs pointeurs de la ligue avaient rangé leur équipement jusqu’au mois de novembre.

Donc, les Flyers s’amènent gonflés à bloc. Ils ont fait voir leur caractère dans le cadre du tournoi à la ronde et ont confirmé que leur fin de saison, avec une poussée de neuf victoires à leurs dix derniers matchs, n’était pas tirée de la science-fiction.

Mais c’était en fin de saison.

Cinq mois plus tard, on repart à zéro, mais les Flyers demeurent intraitables. Trois victoires contre Boston, Washington et Tampa Bay. Un jeune gardien, Carter Hart, qui démontre un calme olympien. L’attaque est bien diversifiée. Et Vigneault et son groupe ont concocté un système qui convient aux patineurs et qui fait des Flyers une équipe polyvalente.

Comparons un peu

À la lumière des résultats de la dernière semaine, on peut se lancer dans le jeu des comparaisons... surtout que le Canadien invite maintenant à la plus grande prudence dans l’évaluation des effectifs.

Carey Price versus Carter Hart. Le gardien des Flyers est un grand fan de Price. Si vous l’observez, vous noterez quelques similitudes dans la technique des deux gardiens. Expérience ? Je crois plus ou moins au facteur expérience dans le cas des gardiens. Patrick Roy était-il un gardien expérimenté quand il a changé la donne à sa première saison ? Et Martin Brodeur ? Et Corey Crawford ? Et Matt Murray ? Et Jonathan Quick ? Et si on interroge le passé, il vous révélera une liste tout aussi importante. Avantage Price.

La brigade défensive ? Y a-t-il, présentement, un trio de défenseurs plus impressionnant que Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot ? Les Flyers ont un bon groupe à la ligne bleue, mais je donne un avantage au Canadien.

L’attaque ? Les Flyers misent sur deux trios de fort calibre : Giroux, Couturier, Voracek ainsi que Konecny, Hayes, Laughton. Les employés de soutien répondent très bien aux attentes. À Montréal, doit-on modifier l’évaluation de Kotkaniemi ? Assurément. Celle de Suzuki ? Sans aucun doute. Danault, avec de nouvelles responsabilités, aura un impact important. Avantage Philadelphie, mais par très peu.

À surveiller : Konecny et Gallagher. Le joueur des Flyers a adopté le style de son idole : Gallagher.

Les entraîneurs ? Vigneault et Julien appartiennent à un groupe d’entraîneurs qui représentent l’élite de la ligue. Ils joueront un rôle de premier plan dans cette série.

J’y vais avec le Canadien... en sept.