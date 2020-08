Fils psychotique: une mère craint pour sa vie

TROIS-RIVIÈRES | Une femme de Trois-Rivières a tellement peur de son fils qui a des épisodes psychotiques à répétition qu’elle a barricadé son cabanon et mis des barreaux dans les fenêtres de son sous-sol.

«C’est clair, net et précis. Sous peu, il va arriver quelque chose de grave», a confié Nathalie Dubois à TVA Nouvelles.

Elle a peur de son fils de 28 ans qui fait des psychoses toxiques à répétition à cause de sa consommation de méthamphétamine. Il devient alors violent et il délire.

«Il me dit qu’il ne contrôle plus ses actes et ses pensées et que le Bon Dieu a des plans pour moi, a-t-elle soufflé. Il ne fait que crier après ses voix, il crie au meurtre»

La mère de quatre enfants craint qu’il se produise un drame comme celui de Drummondville, où une femme de 57 ans a été retrouvée assassinée après avoir tenté d’alerter la Sûreté du Québec sur l’état mental de son fils, aujourd’hui accusé de meurtre.

«J’ai extrêmement peur, pour ma vie oui, mais j’ai aussi peur pour sa vie aussi, et pour celle de ma fille», a-t-elle déploré.

Le père de son fils avait pourtant réussi à obtenir une ordonnance du juge pour le faire soigner contre son gré à l’hôpital de Shawinigan, mais il en est ressorti quelques jours plus tard.

Règle générale, les personnes interceptées par la police en état de psychose prennent le chemin de l’urgence, plutôt que celui de la détention.

«Mettons qu’on prend l’exemple d’un problème de consommation. Vous êtes très très intoxiqués aux amphétamines. Le juge demande une ordonnance d’évaluation, cela vous amène à l’urgence. Votre intoxication se résorbe en quelques jours. Si la personne ne représente pas de dangerosité, et qu’elle ne veut pas rester, on n’a pas de moyen de la garder à l’hôpital», a expliqué la psychiatre légiste Marie-Frédérique Allard.

«C’est malheureusement pas un cas isolé, ce genre de situation là. Il faut pointer du doigt le manque de ressources, financières et humaines», a renchéri Jonathan Lacasse, co-directeur du Regroupement des organismes de base en santé mentale.