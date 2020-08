ITER: vers une solution énergétique jamais vue

ITER est l’un des projets énergétiques les plus importants de l’histoire. Impliquant 35 pays, il est en construction ces jours-ci, en France. Plus de 2000 personnes sont en train de bâtir le plus grand tokamak jamais conçu, une machine qui produira de l’énergie à partir de la fusion de l’hydrogène, comme au cœur du soleil. L’objectif de l’ambitieux projet est de démontrer que la fusion peut être utilisée comme source d’énergie à grande échelle pour produire de l’électricité. Si les résultats du programme scientifique d’ITER sont concluants, cela ouvrira la voie aux centrales de fusion électrogènes dans le futur.