J’ai besoin de mes petits-enfants

Je suis une grand-mère de 79 ans dans une forme physique olympienne, qui vit encore dans son logement, et qui a trouvé insupportable d’être séparée de ses deux petits-enfants pendant toute la pandémie. Il s’appelle comment l’illuminé qui a décrété qu’après 60 ans, une femme en forme comme moi n’était plus juste bonne qu’à rester enfermée dans un cube hermétique ?

Une survivante qui revendique son droit de continuer à vivre

Je comprends votre envie de résistance. D’autant plus que je supportais moi-même avec difficulté l’enfermement imposé à tous ceux de plus de 70 ans, en leur demandant de se terrer chez eux sans contacts avec leurs proches. Mais j’ai fini par admettre que mieux valait priver certains pour ne pas risquer encore plus de vies. Ai-je eu tort de me ranger à l’idée ?