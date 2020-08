La nouvelle «maison» des Blue Jays

Le Sahlen Field est fin prêt à accueillir les Blue Jays de Toronto, ceux-ci devant disputer leur première rencontre à «domicile» en 2020, mardi soir.

N’ayant pas eu l’autorisation du gouvernement canadien de jouer ses matchs locaux dans la Ville Reine, l’équipe du baseball majeur a décidé de se tourner vers les installations de son club-école au niveau AAA, les Bisons de Buffalo.

Les Jays n’ont cependant pas pris le stade comme il l’est habituellement. L’organisation a voulu faire en sorte que la formation se sente vraiment à la maison.

«L’un des objectifs qui nous a été imposé par Ross [Atkins, le directeur général] et Charlie [Montoyo, le gérant] était de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à chez nous», a indiqué la vice-présidente au marketing et des opérations commerciales du club, Marnie Starkman, au site internet de son organisation. «Ça ne ressemble pas exactement à la maison, mais tout ce que nous avons pu faire, nous l’avons fait.»

Concrètement, il y a maintenant des logos des Blue Jays un peu partout dans le Sahlen Field, et le bureau de Montoyo est pratiquement identique à celui qu’il possède à Toronto.

Le personnel à Buffalo a également pris le temps de peindre les numéros de Roberto Alomar (12), de Roy Halladay (32) et de Jackie Robinson (42) sur l’un des murs du champ extérieur. Ceux-ci sont les numéros retirés par les Blue Jays.

Un avantage?

Du côté des joueurs, ils sont assez heureux d’avoir un domicile en 2020, même si cela implique une certaine régression au niveau du confort.

«Nous devrions être capables de bien nous installer là-bas, a dit le voltigeur Randal Grichuk, la semaine dernière. Évidement que nous aimerions mieux être dans un stade des ligues majeures, mais nous allons nous en contenter et en tirer le meilleur parti.»

Justement, jouer au Sahlen Field pourrait représenter un avantage pour les Jays. Ceux-ci ont une très jeune équipe, et plusieurs de leurs joueurs ont évolué récemment avec les Bisons. C’est notamment le cas du lanceur partant Nate Pearson.

«J’aime vraiment la butte, elle est superbe et grande, a affirmé l’artilleur de 23 ans. J’avais l’impression que je pouvais dominer les frappeurs. J’aime penser que c’est un stade fait pour les lanceurs et non pour les frappeurs.»

En plus de Pearson, Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette, Cavan Biggio et Lourdes Gurriel fils ont aussi joué au Sahlen Field dans les dernières années.

Ceux-ci retrouveront donc leur ancien domicile mardi soir, lorsque les Marlins de Miami seront de passage pour une courte série de deux rencontres.