Max Pacioretty prêt à reprendre son rôle

L’ailier des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty a posé les patins sur la glace du Rogers Place d’Edmonton pour la première fois lundi et serait prêt à revoir de l’action.

Dans une vidéo partagée sur Twitter par l’organisation du Nevada, on peut voir l’ancien capitaine du Canadien de Montréal vêtu d’un chandail blanc et patinant avec ses coéquipiers. La couleur de ce maillot désigne en général le premier trio de l’équipe, ce qui voudrait dire que l’Américain sera placé à la gauche de William Karlsson et de Mark Stone prochainement.

Pacioretty a subi une blessure mineure lors du camp d’entraînement, mais peu de détails ont filtré sur la nature exacte du mal. Il n’a participé à aucun match de classement de Vegas.

«Nous sommes heureux d’entrer en séries en parfaite santé, a déclaré en conférence vidéo le directeur général Kelly McCrimmon, lundi. Max Pacioretty est arrivé à Edmonton il y a une semaine. Il a passé du temps en quarantaine, et nous nous attendons à le voir dans notre alignement pour le match numéro 1.»

En ronde des 16 des séries éliminatoires, les Golden Knights se mesureront aux Blackhawks de Chicago. La première rencontre est prévue pour mardi soir.