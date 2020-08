Mika écrit une émouvante lettre à Beyrouth

Le chanteur Mika a écrit une lettre bouleversante adressée à Beyrouth et à ses habitants, à la suite de la tragique explosion qui a dévasté la ville. 158 personnes ont perdu la vie, tandis qui 21 sont encore portées disparues, et 6000 sont blessées, après l'explosion d'un entrepôt contenant des matériaux explosifs.

«Je me sens si proche, et en même temps si loin de vous. Si proche de vous car vous êtes dévastés par l'apocalypse. Je n'arrive pas à arrêter de regarder, transfiguré, les expressions abattues de mes frères et sœurs. Dans leurs yeux, je sens la peur, les larmes. Je frissonne lorsque je vois un blessé évacué par la fenêtre arrière d'une vieille voiture, une jeune fille couverte de sang dans les bras de son père, des habitants choqués par la déflagration courant dans les rues couvertes de débris, de verre brisé et d'immeubles éventrés», entame-t-il, ajoutant qu'il est «hanté par la désolation», dans ce texte diffusé sur son compte Instagram. «J'entends les cris des familles endeuillées, et les victimes abasourdies se mêlent au milieu de la nuit aux sirènes hurlantes des ambulances. On m'a aussi parlé du silence dans les petites heures du matin, de l'odeur des ruines fumantes», ajoute le musicien.

Mais en plus de rendre hommage à la ville meurtrie, Mika s'en est pris au premier ministre libanais, Hassan Diab, remettant en cause sa promesse de juger les responsables. «Les responsables de qui? De quoi? Les responsables de 30 ans d'agonie qui ont transformé le pays des cèdres en terres de cendres? Cette catastrophe est tragique, c'est la fin d'une série d'infortunes. Après les ténèbres vient la lumière. Je connais votre résilience, votre force, et votre solidarité nourrie par le mélange des cultures, dans cet endroit spécial que vous occupez, à mi-chemin entre le monde Arabe et l'Europe. Demain, vous vous relèverez, comme vous l'avez toujours fait. La musique se fera à nouveau entendre de vos fenêtres, les gens danseront sur vos terrasses, et les arômes s'échapperont encore de vos cuisines. Je serai là», conclut-il, ajoutant en bio un lien vers plusieurs associations caritatives.

D'autres stars ont quant à elles donné aux fonds de soutien, telles que Halsey, ou encore Ariana Grande.