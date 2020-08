Nouveau délai pour Louis Garneau Sports

Un nouveau délai de huit jours a été demandé ce matin en Cour supérieure par la direction de Louis Garneau Sports dans le cadre des procédures de restructuration de l’entreprise.

Cette quatrième demande de prorogation de délai depuis mars vise à finaliser les derniers détails de la proposition concordataire que l’entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec, entend présenter à ses créanciers.

L’entreprise québécoise a demandé la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en mars dernier. Selon les documents du syndic Raymond Chabot, associé au dossier, ses dettes s’élevaient à 32,7M$, dont 11,4M$ à la Banque Royale et 6,37M$ à Investissement Québec.

En mars, le ministre Fitzgibbon avait laissé entendre qu’il pourrait appuyer financièrement le redressement de l’entreprise québécoise. Le ministère de l’Économie disait alors espérer «une solution québécoise» aux difficultés de Louis Garneau.

Si la demande de la direction et du syndic présentée ce matin est entérinée par le juge, comme on s’y attend, le manufacturier et détaillant d’équipements sportifs aura jusqu’au 18 août pour déposer une proposition aux créanciers. Ces derniers auront ensuite entre trois ou quatre semaines pour statuer sur la proposition de l’entreprise.