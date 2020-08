Rentrée scolaire en pleine pandémie: les meubles d’étude à la maison plus populaires que jamais

Campagnes publicitaires en lien avec la rentrée scolaire, conseils de décoration pour espaces d’étude à la maison: les détaillants de meubles s’adaptent visiblement à la demande d’une clientèle qui se prépare à un retour en classe hors du commun.

Les papeteries et les magasins de fournitures scolaires ne sont pas les seuls à profiter de l'approche de la rentrée pour mousser leurs ventes. La COVID-19 a poussé plusieurs Québécois à s'équiper pour être bien installés pour travailler à la maison, et les parents sont nombreux à vouloir faire de même pour leurs enfants, que ce soit pour faire l'école à la maison ou en prévision de certains cours qui pourraient se donner en ligne.

Sur le web et les réseaux sociaux, des détaillants comme Structube, Bouclair, Meubles RD ou encore Ameublement Tanguay diffusent de tels messages, accompagnés de photos de bureaux, de chaises, de lampes ou d'espaces de travail.

C'est aussi le cas de Bestar, un fabricant de meubles situé en Estrie, qui a remarqué le vif intérêt de la clientèle dès le mois d'avril. «On a une augmentation globale de 20% sur notre portfolio qui est relié au retour à l’école depuis juin par rapport à la même période de l’année précédente», a souligné Martin Tardif, vice-président du développement des affaires et des produits chez Bestar.

Certains articles sont particulièrement populaires. «Si on prend une chaise de bureau, l’année dernière, on en avait vendu une centaine; là, on en a vendu un millier», a-t-il précisé.

La fermeture des écoles au début du confinement a poussé tout le monde à vouloir s'équiper en même temps, ce qui a fait en sorte que la demande a temporairement dépassé l'offre. «On voit vraiment un consommateur très alerte, mais qui est dans une période où il y a beaucoup de ruptures de stock partout, donc plus rapide et avec une demande pour la même offre», a remarqué M. Tardif.

Décoration

L'école à la maison restera encore dans la vie des parents pour un certain temps. Dans le plan de la rentrée 2020 dévoilé lundi par le ministère de l’Éducation, on apprend notamment que les enfants présentant des symptômes s'apparentant à la COVID-19 devront rester chez eux en attendant d'avoir un résultat de test négatif.

C'est pourquoi au-delà du bureau et de la chaise, des détaillants misent aussi sur des conseils de décoration pour faire du lieu d'étude un endroit attrayant pour l'enfant. Sur le site d'Ameublement Tanguay, on retrouve notamment des articles de blogue à ce propos.

«Notre site web prend plus d’ampleur et performe très bien. On essaie toujours d’augmenter notre nombre et notre offre de produits pour desservir le plus possible l’ensemble de la population du Québec», a expliqué Charles Tanguay, vice-président des ventes et des finances pour l’entreprise.

Ce dernier prévoit de dévoiler de nouveaux produits en lien avec l'école au cours des prochains mois. «On espère que la rentrée se fera en toute sécurité et que tout le monde sera bien équipé à temps», a-t-il mentionné.