Tir groupé pour réclamer l’intervention du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada peut et doit agir rapidement pour mettre fin à la grève générale illimitée des débardeurs, qui débutait aujourd’hui au Port de Montréal, après deux semaines d’importantes perturbations.

C’est le message que les cinq principaux représentants du milieu des affaires du Québec ont tenté de passer cet après-midi au cours d’une rare conférence de presse conjointe, organisée au Palais des congrès de Montréal.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et les Manufacturiers et Exportateurs du Québec estiment que la grève prend l'économie en otage au moment où tous les efforts devraient plutôt être axés sur la relance de l’économie de la province.

En conséquence, elles réclament en bloc l'intervention immédiate du gouvernement du Canada pour permettre un retour aux activités normales dans les plus brefs délais.

« Les effets d'une grève prolongée sur l'économie de Montréal et du Québec seront dévastateurs. (...) Il faut agir maintenant, imposer l'arbitrage et exiger le retour au travail », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM.

Chaque jour de grève supplémentaire, croit-il, ralentit la relance de notre économie, fait perdre des occasions de croissance future, risque que des entreprises maritimes de ne plus revenir à Montréal.

Une telle grève aura des «conséquences désastreuses pour des milliers d'entreprises de partout au Québec qui dépendent du port pour leur chaîne logistique, a renchéri Charles Milliard, pdg de la FCCQ. «Il est urgent, a-t-il dit, que le gouvernement fédéral et la ministre du Travail interviennent pour favoriser un retour normal aux opérations dès que possible »

