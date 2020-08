Un espion dans la salle

En raison des services qu’il rendait aux jeunes joueurs de centre du Canadien et de la profondeur qu’il apportait à cette position, Marc Bergevin ne se serait jamais départi de Nate Thompson s’il avait su que son équipe prendrait part aux séries. Et il ne l’aurait certainement pas refilé aux Flyers en sachant que les deux équipes allaient s’affronter au premier tour.

« C’est certain que ce sera étrange [d’affronter ses anciens coéquipiers], mais à ce temps-ci de la saison, il n’y a pas d’amis sur la patinoire », a lancé Thompson, échangé contre le choix de 5e tour des Flyers, en 2021.

Et il n’y a pas d’amis dans la salle de vidéo non plus. Alain Vigneault n’a pas caché que Thompson, qui a joué 88 matchs sous les ordres de Claude Julien, lui était d’une précieuse aide dans la préparation de son équipe face au Canadien.

« Dans notre préparation en vue de notre affrontement contre le Canadien, on lui a posé quelques questions à propos de ce qu’on a vu sur les vidéos, a admis l’entraîneur-chef des Flyers. Je n’entrerai pas dans les détails de ce qu’il a partagé avec nous. »

Toutefois, l’apport du vétéran de 35 ans va bien au-delà des informations privilégiées qu’il peut fournir à ses entraîneurs.

« C’est un véritable professionnel dans sa façon de se préparer, dans sa façon de compétitionner et dans sa façon d’être avec ses coéquipiers. Il vient pour jouer et il joue avec intensité, a vanté Vigneault. Il est avec nous depuis peu, mais nul doute que c’est un joueur d’une grande valeur. »

Une intensité corroborée par le capitaine Claude Giroux.

« Il ne prend jamais une présence de repos. Sur la glace, il donne toujours tout ce qu’il a. C’est la même chose lors des entraînements », a déclaré le Franco-Ontarien.

Thompson a tout juste eu le temps de disputer sept matchs de saison régulière (il a récolté une passe). Lors du tournoi à la ronde, il a passé, en moyenne, un peu plus de 13 minutes sur la patinoire. Il a inscrit le but gagnant du match contre les Bruins.

Fier de Suzuki et Kotkaniemi

Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi ont souvent parlé de l’incidence positive qu’avait eue un vétéran comme Thompson sur eux. L’Alaskain, qui aurait pratiquement pu être leur père tant la différence d’âge est grande, n’a pas hésité à louanger le travail de ses deux anciens coéquipiers. Il a gardé un œil sur eux dans la série contre Pittsburgh.

« Ce sont deux excellents jeunes joueurs. On l’a vu contre les Penguins, ils ont été un facteur déterminant dans cette série. Je l’ai déjà dit auparavant : ils connaîtront de longues carrières dans la LNH. Ils offriront de très bons services à cette équipe », a-t-il soutenu.

« D’ailleurs, nous devrons nous assurer d’afficher beaucoup d’intensité contre eux. Je sais qu’ils feront la même chose contre nous », a-t-il poursuivi.

Absent lors du dernier match, Jakub Voracek demeure un cas incertain pour le premier match de cette série. Le Tchèque a patiné avec ses coéquipiers, mais Vigneault n’a pas voulu en dire plus à son sujet.