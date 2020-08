DUBÉ, Annie



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 7 août 2020, à l'âge de 46 ans, est décédée Annie Dubé, thanatologue pendant 22 ans au Salon funéraire Guay.Elle laisse dans le deuil, l'amour de sa vie et son mari, Emmanuel Norris, ses deux filles adorées, Marilou et Flavie, son père Jean-Marie (en premières noces Louise Lapointe, en secondes noces Stella Nadeau), sa soeur Isabelle (George), ses neveux et nièces Théo, Isaac et Estelle, belles-soeurs, autres neveux et nièces, cousins (Éric), cousines, sa belle-mère Solange Laberge, son parrain et sa marraine Raymond et Madeleine Fournelle.Un merci spécial à Geneviève Faucher, oncologue, à Marie-Claude Singher, infirmière pivot, à docteur David Roberge, radio-oncologue, Mathieu son infirmier, docteur Moujahed Labidi, neuro-chirurgien et Anaïs Hudon pour son aide et son support.La famille recevra les condoléances le mercredi 12 août 2020 dès 18h30 au:418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈREUn hommage aura lieu ce jour même au salon à 21h.