BEAUDIN, Robert



Le 5 août 2020 est décédé M. Robert Beaudin à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Beaudin, ses enfants Julie Beaudin (Sébastien Roy) et Marie-Andrée Beaudin (Yannick Houle), ses petits-enfants Marianne, Amélie, Olivier, Gabrielle, Guillaume, Samuel et Félix-Evan, son frère Pierre Beaudin (Lise Desjardins), ses neveux Éric et Pierre-Paul, sa nièce et filleule Caroline, leurs conjoint(e)s et enfants, ainsi que de nombreux autres parents et aussi de nombreux amis.La famille vous accueillera le dimanche 16 août 2020 de 10h à 17h, au complexe:Une liturgie sera célébrée à 15h, suivie de la mise en niche.