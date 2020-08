Besoin d’une information d’urgence

Ma mère me dit que vous avez donné il y a quelque temps une information qui pourrait m’être utile mais qu’elle n’a pas prise en note. Je suis une femme divorcée qui paye une pension à son ex puisque c’est lui qui assume la plus grosse partie de la garde des enfants. J’aurais besoin de faire diminuer le montant mensuel puisque ma situation financière a décliné depuis la COVID. À qui puis-je m’adresser pour ne pas avoir à aller en cour pour ça ?

Anonyme

Vous devriez faire appel à l’Association des médiateurs familiaux du Québec : mediationquebec.ca (1 800) 667-7559. Pour une révision de jugement, vous avez droit à 2,5 heures de médiation payées par le ministère de la Justice (5 si c’est votre première médiation). Sinon le tarif horaire passe à 110 $.