Confinement national pour sauver l’économie américaine?

Avec plus de cinq millions de personnes atteintes de la COVID-19, plus de 160 000 décès et des dizaines de millions d’Américains sans emploi, on comprend aisément les craintes et les angoisses de nos voisins.

Depuis le début de la pandémie, je souligne régulièrement que les responsables politiques peinent à établir un plan d’action cohérent et, surtout, une stratégie concertée. Si on relève ici et là des efforts conjoints de quelques États, nous sommes encore bien loin d’une approche nationale. Comme on ne semble pas en mesure de ralentir la propagation du virus, l’économie tarde à présenter des signes encourageants.

Tant et aussi longtemps qu’un vaccin efficace ne sera pas disponible, la situation demeurera chaotique. Si les prévisions les plus optimistes permettent de croire qu’un vaccin serait disponible au début de 2021, nous savons également qu’il faudra attendre encore un long moment avant qu’on puisse vacciner un nombre suffisant de personnes.

Que faire dans l’intervalle? Démocrates et républicains du Congrès ne parviennent pas à s’entendre sur les sommes à débourser pour soutenir la population et les entreprises, alors qu’on attend toujours un leadership fort.

Vendredi dernier, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a proposé une approche plus agressive: un confinement national de six semaines. Pour le banquier et politicien républicain, il s’agit de la seule manière de reprendre le contrôle de la situation et de sauver l’économie.

AFP

Kashkari justifie sa proposition en soulignant qu’on doit rapidement diminuer le nombre de cas et rétablir la confiance. S’il y a bel et bien eu des plans de confinement à plusieurs endroits, on a baissé les bras trop rapidement. Le sacrifice économique immédiat du confinement serait contrebalancé par une reprise plus robuste et soutenue des activités.

La voix de Kashkari sera-t-elle entendue? S’il a déjà l’appui de scientifiques et de quelques responsables de la santé publique, il me semble légitime de se demander quel politicien ou quelle politicienne se risquera à appuyer une telle initiative à trois mois des élections.

Quelles sont les chances d’unir les Américains et les politiciens autour d’une approche nationale? Bien minces, hélas...