En Égypte, des élections sans enjeu pour renouveler la chambre haute du Parlement

LE CAIRE | Les Égyptiens sont appelés à élire la chambre haute du Parlement mardi et mercredi, un scrutin sans enjeu et peu à même de raviver la vie politique sous le régime du président Abdel Fattah al-Sissi.

Les candidats aux 200 des 300 sièges à pourvoir au Sénat sont essentiellement des partisans du chef de l’État, qui a largement muselé l’opposition au sein du Parlement, mais aussi en dehors.

Les 100 sénateurs restants sont désignés par M. Sissi, un ancien général et ex-chef du renseignement militaire arrivé au pouvoir après la destitution de l’islamiste Mohamed Morsi, confronté à des manifestations populaires monstres un an après être devenu le premier président élu démocratiquement.

«Je ne pense pas que cela va ajouter quoi que ce soit à un paysage politique qui reste immobile en Égypte», estime Moustapha Kamel al-Sayyed, professeur de sciences politiques à l’université du Caire. Selon lui, ce scrutin «pourrait être utile en tant que moyen de récompenser ceux qui soutiennent Sissi».

Des panneaux d’affichage faisant la promotion de candidats peu connus du grand public ont fait leur apparition dans la capitale et d’autres villes du pays tandis que des vidéos publiées sur internet expliquent le rôle du Sénat et appellent à voter.

La chambre haute du Parlement, abolie après la destitution de Morsi quand elle s’appelait Conseil consultatif, a été restaurée par une révision constitutionnelle controversée en avril 2019, largement adoptée par référendum.

Du temps de la présidence de Hosni Moubarak, qui a démissionné sous la pression d’un soulèvement populaire lors du Printemps arabe en 2011, la chambre haute était essentiellement réservée à l’élite et aux membres de son Parti national démocrate (PND) aujourd’hui dissous.

Libertés réduites

Ce scrutin se tient en pleine pandémie du nouveau coronavirus, avec un nombre de nouvelles contaminations en baisse ces dernières semaines en Égypte (178 nouveaux cas lundi, pour un total de 95 492 cas, dont 5 009 décès).

Les résultats sont attendus le 19 août.

Le Sénat, dont le mandat est de cinq ans et où 10 % des sièges doivent être attribués à des femmes, exerce peu de pouvoirs formels. Il a pour mission «d’examiner et de proposer ce qu’il considère comme à même de renforcer les piliers de la démocratie, soutenir la paix sociale et les fondamentaux de la société».

«Les positions de la chambre haute devraient être prises en considération et ont rarement été ignorées dans l’histoire de l’Assemblée législative», explique le député Mohamed Abou Hamed à l’AFP. «Toutefois, ses positions ne sont pas légalement contraignantes», ajoute-t-il.

La chambre basse dispose de davantage de pouvoirs, mais les critiques dénoncent depuis longtemps le rôle très réduit du Parlement qui ne compte qu’un petit bloc d’opposition.

Sous la présidence Sissi, élu en 2014 puis réélu en 2018, l’Égypte a lancé une vaste campagne contre la mouvance islamiste, ciblant en particulier les Frères musulmans, mais aussi contre les militants de gauche, journalistes et blogueurs.

Les groupes de défense des droits de la personne estiment que les libertés acquises dans la foulée du soulèvement de 2011 ont été extrêmement réduites, notamment en matière de manifestations et de publications sur internet.