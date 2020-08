Est-ce que le Québec pourra survivre?

J’ai un ami d’origine polonaise qui parle le français et l’anglais. L’entreprise pour laquelle il travaille dans son pays l’a nommé directeur de leur filiale canadienne située à Montréal. C’est un francophile qui adore le Québec et qui compte bien y demeurer longtemps avec sa famille.

Par ailleurs, il me répète régulièrement qu’il compte envoyer ses enfants à l’école anglaise et ça me désole. Surtout qu’il considère que ça leur rendrait un mauvais service de les élever en français au Québec. Comme ses arguments sont valables, je ne sais plus quoi lui opposer pour lui faire changer d’avis.

Comme bien d’autres, il reproche aux Québécois leur côté docile et résigné (lui dit looser), ainsi que leur peu de respect pour leur langue et leur culture. Dans les endroits publics, commerces, centres commerciaux, restaurants, on diffuse presque exclusivement de la musique anglophone, et tout le monde trouve ça normal. Comme il y a des quotas pour la chanson francophone à la radio, pourquoi n’y en a-t-il pas pour les centres commerciaux ? Si les francophones comptent pour 80 % de la population, pourquoi il n’y a pas l’obligation de diffuser partout 80 % de musique francophone ? Ça constituerait un signal clair pour les immigrants et les touristes.

La Première chaîne de Radio-Canada passe de plus en plus de chansons anglophones et plus personne ne dit rien. Étrangement, la chaîne anglophone ne passe jamais de chansons en français. Ce qui serait pourtant normal pour sa diffusion au Québec. Il y a de plus en plus d’émissions de télé en français qui ont un titre en anglais, en tout ou en partie, en plus d’être souvent fort ridicules, comme « Le wine show » ou « Coup de food ».

Une majorité de Québécois n’a aucun scrupule à fréquenter des commerces avec des raisons sociales anglaises. Les prénoms anglophones deviennent de plus en plus populaires chez les francophones, et bien sûr chez les nouveaux arrivants. Les inscriptions en anglais prolifèrent sur les chandails. Mon ami polonais appelle ça du colonialisme culturel ! Certains jours, je trouve qu’il a raison.

R. Le G.

Je corrige tout de suite une fausse perception que plusieurs colportent : La première chaîne de Radio-Canada est régie par le CRTC et respecte scrupuleusement les quotas de chansons francophones qui lui sont imposés.

Votre ami polonais s’aventure sur un terrain glissant et parle comme on dit des deux côtés de la bouche, en dénigrant l’attitude des Québécois qui négligent leur langue et leur culture d’une part, et en affirmant vouloir transgresser la loi 101 qui l’oblige à envoyer ses enfants dans une école francophone d’autre part. Il devrait aussi savoir que des cours d’anglais sont offerts dans les écoles francophones.

Il est effectivement dommage cependant que la totalité des Québécois ne soit pas consciente que le combat pour la survie de notre langue ne doit jamais cesser. Il doit se mener au quotidien, et sans relâche.