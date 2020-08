Je sors, je reste

Je sors

Balado

Pour une histoire d’un show – Guns N’Roses et Metallica au Stade olympique

Photo courtoisie

Un nouvel épisode du balado Pour une histoire d’un show est présentement disponible sur QUB Musique. Il met cette fois de l’avant le concert de Guns N’ Roses, Metallica et Faith No More qui avait causé une émeute au Stade le 8 août 1992. Des retards et une crise d'Axl Rose avaient mis la foule en furie. Geneviève Borne, qui couvrait l’événement, et Rafaël Ouellet, qui était présent lors du concert, reviendront sur l’événement avec le chroniqueur et journaliste Nicolas Tittley. Le balado est entrecoupé de chansons, afin de plonger encore plus les auditeurs dans les histoires racontées.

Disponible sur QUB Musique depuis le 7 août

Je reste

Livre

L’œil de Jupiter

Photo courtoisie

Tristan Malavoy nous présente aujourd’hui son deuxième roman, un récit qui plongera les lecteurs au cœur de La Nouvelle-Orléans. On y suit un professeur du cégep du Vieux-Montréal qui décide de s’évader de son quotidien et de ses malheurs en se rendant en Nouvelle-Orléans. En plus de péripéties de cet homme blessé, on découvrira l’histoire de cet État américain si particulier pour la diversité de ses cultures.

Sorti aujourd’hui

EP

Parle-moi de ça – Dylarama

Photo courtoisie

L’artiste montréalais Dylarama a fait paraître un tout nouvel EP la semaine dernière. L’opus de cinq chansons a été conçu lors d’un voyage sur la route qui aura mené l’artiste aux États-Unis et au Mexique. L’objectif de Mathias Pageau, aka Dylarama, était de se dépayser, afin de pouvoir entamer une introspection. Ça transparaît dans Parle-moi de ça.

Sorti le 7 août

Websérie

Sur la route avec Cath Peach

Photo courtoisie

Catherine Paquin, qu’on a connue à Occupation Double Grèce, a mis sur pied une websérie docu-réalité. L’influenceuse qu’on connaît sous le nom de Cath Peach voyage à travers le Québec afin de nous faire découvrir les beautés de notre province. Les trois premiers épisodes sont présentement disponibles. La jeune femme ira à Tadoussac avec Matt Duff, elle rencontrera également Noémy Petit à la ferme familiale, puis visitera les îles de la Madeleine avec Julie Snyder.

Disponible sur voyagevoyage.ca