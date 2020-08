Le marché de l’immobilier a connu un bon mois de juillet

La pandémie ne freine pas le marché de l’immobilier, alors que des chiffres dévoilés mardi montrent que les ventes ont augmenté par rapport à l’année dernière.

Selon le rapport mensuel de la firme JLR pour le mois de juillet, les ventes de maisons unifamiliales au Québec ont grimpé de 19 % en comparaison avec juillet 2019.

Les transactions sur les immeubles de deux à cinq logements ont augmenté de 10 %, alors que celles sur les copropriétés ont stagné.

Si les indicateurs sont au vert pour la plupart des régions du Québec, la tendance est toute autre à Montréal.

En juillet 2020, les ventes d’unifamiliales ont baissé de 3 %. Pire encore, la chute est de l’ordre des 9 % pour les copropriétés et les petits immeubles à logements par rapport à la même date l’an dernier.

Pourtant, l’augmentation des prix dans la Métropole reste bien plus importante que la médiane québécoise.

Sur l’île de Montréal, la valeur médiane d’une résidence unifamiliale a augmenté 8 % et celle d’un condo de 9 %. Le coût d’un immeuble de deux à cinq appartements s’est haussé de 7 % en un an.

Or, pour l’ensemble du Québec, la vente de petits immeubles à logement s’est faite à 5 % en dessous des niveaux de juillet 2019 le mois dernier. Les maisons et les condos ont vu leur valeur s’élever de 2 et 3 % respectivement.

Plus de mises en chantier

Non seulement les gens achètent plus cette année, ils sont aussi plus portés à se construire ou à faire des rénovations.

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a fait savoir lundi que le nombre de mises en chantier le mois dernier avait bondi de 23 % en comparaison à juillet 2019.

«C’est donc dire qu’après la pause forcée du 24 mars au 19 avril, le secteur de la construction résidentielle a redoublé d’ardeur, au point où le retard n’est plus que de 2 % comparativement à l’année dernière en ce qui a trait au cumul des sept premiers mois», s’est réjoui l’APCHQ.

À noter que pour ce qui est des mises en chantier, la région de Montréal se débrouille plutôt bien avec une hausse de 44 %.

À Québec (-24 %) et à Gatineau (-21 %) par contre, le portrait est plus sombre.