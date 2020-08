L’immaculée tentation

Dans toute sa longue histoire, l’homme a toujours été tenté par une même folie qui l’a maintes fois poussé à détruire ses temples, ses monuments, ainsi que son patrimoine artistique et intellectuel, lorsqu’un nouveau courant de pensée faisait son entrée dans son existence. De fait, il a plus souvent qu’à son tour été l’outil, quand ce n’était pas le grand architecte, de sa propre dépossession et a condamné des idées de génie et d’avant-garde à devoir, au prix d’innombrables morts, patienter des siècles, sinon des millénaires, avant qu’on ne leur permette enfin d’enrichir le monde. Notre ère, imbue de son progressisme, ne fait malheureusement pas exception à la règle.

Prenons le cas récent de cet appel à la censure de nos anciennes téléséries en rediffusion, à qui on reproche de tenir des discours et de faire la promotion de stéréotypes en profond décalage avec nos valeurs modernes. On me dira bien qu’il y a un monde entre cette «anecdote» et le sac de la bibliothèque d’Alexandrie, mais permettez-moi d’attirer votre attention sur le fait que, si l’ampleur et la méthode diffèrent, la volonté derrière m’apparaît être très sensiblement la même : celle de créer une société immaculée, soustraite à toute souillure morale passée, présente et future. Une société en adéquation absolue avec sa nouvelle idéologie, qui aspire, par l’éradication de tout ce qui lui contrevient, à se déclarer le début et la fin de toute chose.

Si je comprends parfaitement que les nouvelles productions se doivent de refléter les sensibilités nouvelles que la société développe à mesure que sont portées à son attention des réalités qui lui échappaient jusque-là, je crois, en contrepartie, qu’il nous faut cultiver une tendresse et un respect sincères pour les œuvres du passé, car ce sont les marqueurs de notre évolution et l’école insoupçonnée à laquelle nous avons le plus facilement accès dans le confort de nos maisons.

Comprenons-nous bien : un nouveau programme nous imposerait des stéréotypes dégrossis à la hache sur quiconque, que je serais la première à froncer sévèrement les sourcils et à juger une telle paresse sociologique déplacée et impertinente, car je ne saurais vous dire à quel point j’enrage moi-même quand je me retrouve devant une caricature grossière et réductrice du Québécois. Notre sens de l’équité, de l’empathie et de la réciprocité est parfaitement en mesure de comprendre à quel point c’est déplaisant, sinon blessant pour n’importe qui.

Par contre, je confesse ressentir une grande satisfaction à écouter ces rediffusions, car le fait d’observer consciemment ces quelques contrefaçons culturelles et identitaires, qui ne sont pas systématiquement malveillantes, pas plus qu’elles ne font l’apologie de l’exclusion et du racisme, me confortent dans le constat et la certitude que nous avons beaucoup appris et que sur bien des aspects, nous avons changés pour le mieux. Et s’il est évidemment vrai de dire que tout n’est pas parfait et qu’il nous reste encore du chemin à faire, c’est néanmoins ce qui me pousse à croire que nous avançons dans la bonne direction... à la rigoureuse condition qu’on ne se laisse pas effacer, derrière.

Nos anciennes émissions, en plus de porter en elles un patrimoine d’amour et de nostalgie qui nous touche, nous rappellent à nos jeunesses et qui ont parfois même fait office de famille chez les plus esseulés, ont également une véritable valeur éducative, car en nous confrontant à tout ce qui ne passerait plus aujourd’hui, elles nous permettent de contempler, de quantifier et de réaffirmer le changement de nos mentalités et de nos choix de société.

Les enlever, en totalité ou en partie, au nom des nouvelles sensibilités, c’est chercher à allaiter de force une population pourtant adulte. C’est nous balancer au visage que nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre ce que nous sommes en train de regarder ou pour parler avec nos enfants. Infantiliser notre capacité de jugement et d’analyse, et s’entêter dans cette voie, même au nom de la plus lumineuse des vertus, c’est surtout faire la preuve indiscutable qu’on en manque gravement soi-même.

Enfin, cette incapacité épidermique de supporter le moindre fait ou opinion contraire ou divergente, et cette manie de réclamer l’anathème pour les œuvres jugées problématiques et la tête de ceux et celles qui osent encore les citer, est pour moi l’indice flagrant de l’immaturité du regard que l’on cherche aujourd’hui à porter sur nous-mêmes comme sur les évènements, malgré la pertinence de bien des prémisses progressistes.

En terminant, il me semble important de rappeler que si le décalage des valeurs nous permet, effectivement, de suivre le cours de notre évolution, la redécouverte et la relecture de nos œuvres passées, qu’elles soient télévisuelles, littéraires, théâtrales, cinématographiques ou autres, permet également de constater à quel point certaines choses n’ont absolument pas changé et que nos grands combats, non seulement ne viennent pas de commencer, mais sont loin d’être terminés. Et s’il est une chose essentielle que l’histoire nous apprend et avec laquelle ce comportement juvénile d’autodestruction entre en profonde contradiction, c’est que nous avons non seulement l’impérieux devoir de protéger de l’immaculée tentation le libre et le plein accès aux arts et à la connaissance, mais également celui de nous lancer, sans tabous, avec ouverture, passion et humilité dans la découverte, la compréhension et la maîtrise de notre propre matière, si nous voulons être capables et surtout dignes d’en écrire la suite.