Oskar Lindblom, véritable inspiration

Le simple fait de lutter pour obtenir le privilège de soulever la coupe Stanley constitue un objectif suffisant pour secouer ceux qui sont les moins vaillants sur une patinoire de la LNH. Néanmoins, miser sur un élément de motivation supplémentaire ne fait jamais de tort.

Chez les Flyers, l’histoire de l’attaquant Oskar Lindblom ne peut que servir d’inspiration.

Le Suédois, qui a combattu avec succès le sarcome d’Ewing, une forme de cancer des os, a rejoint ses coéquipiers dans la bulle de Toronto, il y a quelques jours. Toujours en quarantaine, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il puisse les côtoyer de nouveau.

« On ne l’a pas encore vu parce qu’il est en isolement. Mais nous avons échangé plusieurs messages textes, a expliqué l’entraîneur Alain Vigneault. Dans quelques jours, sa quarantaine sera terminée. Nous sommes vraiment heureux qu’il soit dans notre entourage et on a vraiment hâte de le revoir sur la glace. Ce sera très positif pour notre groupe. »

Pause bénéfique

La pandémie aura eu au moins ça de bon. Puisque les traitements de Lindblom se sont étirés jusqu’au 2 juillet, il avait fait une croix sur la saison. Son plan initial était de revenir au jeu quelque part au mois de septembre, pendant le camp d’entraînement des Flyers.

Or, la pause de 142 jours, provoquée par la COVID-19, a changé la donne de façon positive.

« On est heureux de savoir qu’il va bien et qu’il sera bientôt de retour avec nous pour s’entraîner et peut-être même jouer. Il nous apportera assurément une énergie positive », a indiqué Sean Couturier.

toujours avec le sourire

« Oskar est un bon jeune. Il a traversé une grosse épreuve, mais il a toujours gardé le sourire. On est contents de le savoir ici, avec nous, mais surtout de savoir qu’il est en santé. Aussitôt qu’il pourra sortir de sa chambre, nous l’accueillerons à bras ouverts », a déclaré Jakub Voracek.

L’inspiration que procure l’attaquant de 23 ans à ses coéquipiers ne date pas des derniers jours. Au cours de ses traitements, il a régulièrement visité ses collègues avant les entraînements et les matchs.

Il a disputé son dernier duel le 7 décembre. Il avait alors déjà inscrit 11 buts en 30 matchs. Un rendement qui ne fut sans doute pas étranger à la décision du directeur général Chuck Fletcher de lui faire signer un nouveau contrat de trois ans (pour un total de 9 millions $), le 22 juillet.