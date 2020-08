Quoi regarder à la télé mardi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 11 août:

- Détectives privés

L'ancienne colocataire d'Angie (Cindy Sampson) l'appelle, car une bouteille de vin hors de prix a été volée quelques jours avant sa mise aux enchères. De son côté, Shade (Barry Flatman) a du mal à comprendre le changement qui s'est opéré chez Jules (Jordyn Negri) durant son séjour en Italie. Mardi, 12h, Séries Plus.

- Le secret de ma naissance

Dans les affaires de sa mère qui vient de mourir, Sonya (Shanice Banton) découvre l'acte de naissance d'une petite fille kidnappée 25 ans plus tôt. Elle engage un détective pour faire la lumière sur cette affaire. Mardi, 14h30, V.

- Les dernières heures du mur

Le 9 novembre 1989 marque la chute du mur de Berlin. Ce docu-fiction reconstitue les négociations, au Kremlin, pour évincer Erich Honecker, président de la RDA. Helmut Kohl aurait aussi «négocié» avec Gorbatchev un montant de 15 milliards de marks pour que l’armée soviétique n’intervienne pas. Mardi, 18h, Planète+.

- Sucré salé

Patrice Bélanger et Sophie Lorain se retrouvent au Fairmont le Reine Elizabeth pour prendre le thé à l’anglaise et discuter du nouveau film Mon cirque à moi. Simon Boulerice rencontre le maire Régis Labeaume à l’exposition immersive Van Gogh au Centre des congrès de Québec et Léa Stréliski s’invite au chalet de Mario Dumont avant son retour en ondes. Mardi, 18h29, TVA.

- Continental, un film sans fusil

Dans une ville anonyme du Québec, les destins de quatre personnes se croisent peu après qu'un vendeur d'assurances soit disparu sans laisser de traces. Avec Marie-Ginette Guay, Gilbert Sicotte, Fanny Mallette et Réal Bossé. Mardi, 19h, UNIS.

- Témoin indésirable

La veille de Noël 1954, Rachel Argyll (Anna Chancelor), une riche philanthrope, est assassinée à Sunny Point, le somptueux domaine de la famille. Jack (Anthony Boyle), son fils adoptif, est rapidement inculpé. Même s’il clame son innocence, il est incarcéré et meurt en prison avant son procès. Mardi, 20h, ICI Radio-Canada Télé.

- Helvetica

Premier épisode de cette nouvelle série qui se déroule sur les bords du lac Léman, en Suisse. Tina (Flonja Kodheli), femme de ménage au parlement, reçoit la visite de Djeko, un soi-disant ami de son père qui l’oblige à faire entrer un de ses hommes de main dans le Palais fédéral. Mardi, 22h, TV5.