Trois débats organisés pour la chefferie du PQ

Trois débats seront organisés pour départager les candidats à la chefferie du Parti québécois (PQ), a annoncé mardi le parti.

Quatre thématiques seront abordés au total: les questions de libertés et sur le parti en lui-même le 26 août, l’équité et la justice le 8 septembre, puis le nationalisme suivi de la protection de l’environnement et du territoire le 22 septembre.

«Les enjeux interpellant les Québécoises et les Québécois seront au cœur de ces rencontres, de même que les valeurs fondamentales du Parti Québécois, définies dans notre déclaration de principe», a indiqué par voie de communiqué Dieudonné Ella Oyono, président du PQ.

Les débats seront organisés en ligne, webdiffusés et animés par l’ex-présidente du PQ, Gabrielle Lemieux.

Quatre hommes vont tenter de ravir la chefferie et ainsi succéder à Jean-François Lisée: le député de Jonquière. Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon, l’historien Frédéric Bastien et l’humoriste Guy Nantel.

Les militants voteront pour leur candidat début octobre avant que le vainqueur soit dévoilé le 9 octobre.