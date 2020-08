Un ComediHa! hybride en 2021

Jamais le producteur et fondateur du ComediHa! n’aurait pu s’imaginer qu’après une année record en 2019, son festival n’aurait simplement pas lieu cette année. Pour la première fois en 21 ans mercredi, le ComediHa! Fest ne prendra pas son envol.

« C’est dur d’envisager cette réalité », confie Sylvain Parent-Bédard à l’autre bout du fil, alors qu’il prend quelques jours de vacances inattendus ces jours-ci, au lieu de donner le coup d’envoi de son festival.

Le ComediHa! Fest a été un des derniers événements culturels au Québec à annoncer, au printemps, l’annulation de sa 21e édition, qui comprenait plus de 350 spectacles.

« On a analysé tous les scénarios, précise Sylvain Parent-Bédard. Mais dans les circonstances, il n’y avait rien qui nous permettait de présenter un produit à la hauteur de nos standards, autant pour les artisans que pour nos festivaliers. Et c’est clair que même avec l’autorisation des rassemblements extérieurs de 250 personnes ou moins, pour nous, il était trop tard. »

Un recul positif

Cela dit, le ComediHa! Fest a déjà le regard tourné vers 2021. Son concept de festival-boutique, qui présente plusieurs spectacles intimes dans une panoplie de lieux inusités, est tout à fait réalisable dans le contexte actuel. Sylvain Parent-Bédard envisage le retour des villages l’an prochain, mais plus encore.

« On travaille à un événement d’aussi grande envergure, mais scindé entre un plus grand nombre de lieux de diffusion. Ce seront tous des rassemblements de 250 personnes et moins », explique Sylvain Parent-Bédard.

S’il y a une chose positive à retenir de cette annulation provoquée par la pandémie, c’est que le festival a accéléré son virage numérique, qui bonifiera les éditions du futur.

« La majorité des prestations seront en spectacle vivant, mais il y aura un volet numérique pour chacune d’entre elles, que ce soit la diffusion en direct en ligne pour une capacité limitée de festivaliers ou un volet complémentaire au spectacle sur scène », explique le fondateur du festival.

Le ComediHa! Fest sera donc accessible en dehors des frontières de la ville de Québec.

Retour des galas

Le festival ComediHa! n’a gardé qu’une seule chose cette année : ses six traditionnels galas télévisés, qui seront captés devant un public distancié en janvier prochain, au Capitole. P-A Méthot, Fabien Cloutier, Cathy Gauthier et le duo formé par Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau piloteront quatre de ces galas.

Positif malgré tout, Sylvain Parent-Bédard s’attend à revivre, dès 2022, une édition aussi effervescente que celle que l’on a connue l’an passé.