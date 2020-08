Voir du cinéma sur l’écran qu’on veut

Bien avant la pandémie, j’avais prédit qu’à terme, les salles de cinéma ne présenteraient plus que des blockbusters et de gros films à effets.

Au début de la COVID, une chronique dans laquelle j’annonçais la fin de la plupart des salles de cinéma m’a valu de vives critiques des propriétaires de salles. Certains comme Vincent Guzzo prévoyaient même un nouvel engouement pour leurs salles, une fois le virus conquis.

Rien ne leur donne raison jusqu’ici. D’abord, Cineworld a laissé tomber son offre faramineuse de 2,8 milliards $ pour les 165 salles de Cineplex.

Cineworld préfère s’acquitter d’une pénalité de dizaines de millions. Privées des blockbusters que Hollywood ne veut pas diffuser en pleine pandémie, les salles cherchent désespérément des spectateurs.

À Toronto, Cineplex a mis à pied 130 employés. Dan McGrath, le grand patron, s’arrache les cheveux. Le premier ministre Doug Ford ne permet encore que 50 spectateurs, quel que soit le nombre de salles d’un complexe. À ce régime, c’est impensable de rentrer dans ses frais. McGrath supplie donc Ford d’allouer au moins 50 personnes par salle.

UNE CHANCE POUR LES FILMS QUÉBÉCOIS ?

À Montréal, les Films Séville et Vincent Guzzo essaient de se tirer d’affaire avec les nouveaux films québécois. Est-ce une occasion pour eux ou une mauvaise affaire ? Difficile à dire. Pour l’instant, Suspect no 1 a dépassé largement le demi-million de recettes. Ce n’est pas si mal, étant donné que la plupart des cinéphiles craignent toujours la contagion. S’il y avait une deuxième vague, une nouvelle fermeture des salles entraînerait la faillite de la plupart.

Mais a-t-on besoin d’autant de salles ? Les studios, qu’ils soient de Hollywood, de Londres ou de Paris, prennent enfin conscience que la rentabilité de leurs films est mieux assurée sur les écrans de télévision que dans les salles. Mulan, le dernier Disney que toutes les salles espéraient, fera plutôt carrière en streaming à compter du 4 septembre.

Aux É.-U., on le verra sur les écrans de télé, de tablette ou de téléphone pour 29,99 $ US et en France pour 30 Euros. Sans doute un peu plus de 40 $ au Canada. À ce prix, on pourra visionner le film à son goût, tant qu’on sera abonné à Disney +. Le service comptant déjà plus de 60 millions d’abonnés, la direction de Disney est certaine que passer outre aux salles de cinéma ne lui fera pas perdre un sou noir.

FINIE LA PROTECTION CONTRE LA TÉLÉ

Jusqu’ici la plupart des pays producteurs de films protégeaient leur cinéma en imposant un délai plus ou moins long entre la sortie en salles, la sortie d’un DVD et le streaming. Ce délai ne cesse de raccourcir. Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’il ne disparaisse complètement. En France, soi-disant pour protéger le cinéma, on empêchait la diffusion de longs métrages à la télé certains jours de la semaine. Le CNC (l’équivalent de notre CRTC) vient de lever cette interdiction ridicule.

D’ici à la fin de la pandémie, je suis convaincu qu’on pourra voir le cinéma sur l’écran de son choix et à l’heure qu’on choisit. Il restera probablement juste assez de salles pour satisfaire les cinéphiles indécrottables, ces dinosaures pour qui le cinéma ne saurait exister autrement qu’en salles.