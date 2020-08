VAILLANCOURT, Jeannine



À Laval le 6 aout 2020, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Jeannine Vaillancourt. Fille de feu M. René Vaillancourt et feu Mme Diana Lortie.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lucienne, Réjeanne (Jean-Jacques) et Yvonne, sa belle-soeur Jacqueline, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 17 aout dès 9h au :FABREVILLE450-473-5934Les funérailles auront lieu lundi le 17 aout à 11h en l'Église Saint- Ferdinand, au 3250 rue Esther à Fabreville, suivi de l'inhumation au cimetière Sainte-Rose de Lima.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.