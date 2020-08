MORIN, Pierre



À St-Basile-le-Grand, originaire de Drummondville, le 6 mai 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé Pierre Morin, époux de feu Sylvie Lefebvre.Pierre va rejoindre aussi ses parents Albert Morin et Jeanne Houle, son frère Réal ainsi que sa soeur Lucie.Pierre laisse dans le deuil son fils unique Frédéric et sa conjointe Valérie et ses 2 petits trésors Flavie et Rose. Les parents et frère de Valérie: Réjean, Lynda et Alexandre. Pierre laisse dans le deuil également son frère Normand (Denise), ses soeurs Diane, Nicole et sa belle-soeur Danielle.Pierre laisse dans le deuil également ses belles-soeurs et beaux-frères Nicole (Luc), Louise (Denis), neveux Philippe et Louis (Sophie).Et il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 15 août de 12h à 15h30 au:Une liturgie de la Parole suivra à 15h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à l'Association pulmonaire du Québec.