LAVOIE, Claudette



À Montréal, le mercredi 29 juillet 2020 est décédée, à l'âge de 89 ans, Claudette Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu John Guy (Donna), Clément (Elizabeth) et Lynn, ses petits-enfants Christopher, Brittaney, Claudette, Michelle, feu Jacquelyn et Nicole, ses arrière-petits-enfants Krystyn, Codie, Clayton, et Katelyn ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 16 août 2020 de 14h à 17h et le lundi 17 août de 14h à 17h ainsi que mardi le 18 août à compter de 8h30.Les funérailles seront célébrées le mardi 18 août 2020, à 10h en la chapelle du complexe suivi de l'inhumation au cimetière de Ste-Julienne.