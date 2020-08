PAGEAU, Pierre



À Montréal, le mardi 14 juillet 2020 est décédé, à l'âge de 86 ans, Pierre Pageau, époux d'Esther Labelle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Yolande), Pierre (Diane) et Lynda (Normand), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Fernande et Denise, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 16 août 2020 de 13h30 à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.