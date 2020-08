MASCIOTRA, Antonietta

Della Civita



À Montréal-Nord, le 2 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Antonietta Della Civita Masciotra, épouse de feu Camillo Masciotra.Elle laisse dans le deuil ses fils et petits-enfants, Nick (Diane), Éric, Martin, Carl, Michel (Mary), Stephen, Franco (Gabriella), Vanessa et Marco, sa soeur Elena (Giuseppe) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 16 août 2020 de 10h00 à 12h00, 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 ainsi que lundi le 17 août 2020 de 8h30 à 9h30 au complexe funéraire Urgel Bourgie / Saint-François d'Assise situé au 6700, rue Beaubien Est, à Montréal.Les funérailles auront lieu lundi le 17 août 2020 à 10h00 en l'Église Notre-Dame-de-Pompéi située au 2875, rue Sauvé Est, à Montréal.