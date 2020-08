PAQUET, Marcelle



Le 9 août 2020 est décédée madame Marcelle Paquet à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil Gilles Tétreault, ses enfants Marie-Claude Bernard (Pierre Rivard) et Éric Bernard, ses petits-enfants Yann Brunet (Sophie Bertrand) et Nicolas Brunet, ses soeurs, son frère, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Marcelle était une femme de coeur, le pilier de notre famille, sa présence, son humour, sa joie de vivre et son amour nous manqueront.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5TEL : (450) 467-4780www.salondemers.comLe vendredi 14 août 2020 à partir de 17h. Une liturgie suivra à 19h en la chapelle du complexe.