GALEGO, José



De Sainte-Thérèse, le 10 août 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. José Galego, époux de feu Maria Correia.Il laisse dans le deuil ses enfants Alberto (Louise) et Jean-Pierre, ses petits-enfants Nathalie (Alexandre) et Marc ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 18 août de 9h à 13h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu le même jour à 13h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila et de là au cimetière de Ste-Thérèse.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.