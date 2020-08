MARTIN, Jacques



Il laisse dans le deuil son épouse Louise Déry, ses enfants Eric (Mélanie Deshaies), Patricia (Mathieu Lavigne), Alexandre, Sophie Saumure et Marc-André Saumure (Chantal Wilcott) et ses petits-enfants, Thomas, Renaud, Béatrice, Rafaël, Stella, Xavier et Olivier. Il laisse aussi dans le deuil ses frères adorés Gilles (Claudette Bissonnette), Claude (Diane Gosselin), ses soeurs feu Lise (Jean-Pierre Picard), Monique (René Bissonnette), ses beaux-frères, ses nièces et neveux, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour lui rendre un dernier adieu et témoigner votre amour à Jacques ce vendredi 14 août à compter de 11 heures.Les funérailles suivront et seront célébrées en l'église Sainte-Famille de Boucherville à 14 heures.