HARDY, Gisèle



À Montréal, le jeudi 21 mai 2020 est décédée, à l'âge de 89 ans, Gisèle Hardy.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, sa fille d'adoption Jocelyne (Christian), ses neveux et nièces: Sylvie, Denis (Nathalie), Lise, Richard, Billy, Glenn (Carole) et Bobby, sa belle-soeur Jeannette, ses petits-enfants d'adoption: Philippe, Myriam (Francis), Vincent (Stéphanie) et leurs enfants: Arielle et Malik, Liam, Béatrice et Mathias, ainsi qu'autres parents, amis et anciens collègues de travail.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele mercredi 19 août 2020 de 11h à 13h, suivi d'une petite cérémonie à 13h. Merci de porter un couvre visage.