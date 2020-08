BEAUDIN, Gérald



À Laval, le 9 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gérald Beaudin, époux de feu Ida Boudreau.Il laisse dans le deuil ses enfants Gervais (Louise), Carole (Denis), Lynda (Hugues) et Marie-Josée (Johnny), ses petits-enfants Valérie, Marie-Ève, Émilie, Stéphanie, Maude, Julie et Keven, ses arrière-petites-filles Léanne, Élisabeth, Alexandrine et Florence, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 août de 13h à 16h30 au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 16h30 au salon du complexe.