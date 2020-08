BEAUPRÉ (Gignac), Jacqueline



À Laval, le 2 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Jacqueline Beaupré (Gignac), épouse de feu Gérard Gignac.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie, Sylvain, Julie, ses petits-enfants, Kim (Benoit), Kevin, Vicky, Thomas, Raphael, ses frères André (Linda), Roger (Jeannine), sa soeur, feu Rolande (feu Tony) ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné la situation dû à la pandémie, la famille se réunira en privée.