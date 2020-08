DÉSORMEAUX, LAMONDE

Denise



Ayant été hospitalisée à l'hôpital St-Eustache, le 19 juillet 2020 et transférée à l'hôpital Hôtel-Dieu de St-Jérôme où elle est décédée mercredi, le 5 août 2020, à l'âge de 90 ans, elle rejoint son mari Gérard Désormeaux et son fils Jean Désormeaux.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane Désormeaux, ses petits-enfants: Alexandre, Marjolaine, Elysabeth, Mélissa Sandra et leurs conjoints ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces parents et amis.Veuillez noter que dû à la covid-19, Diane, sa fille a décidé qu'il n'y aura pas d'exposition, de funérailles, de cérémonie, de messe de rassemblement. Soyons prudents.Vos témoignages de sympathie à l'adresse suivante :