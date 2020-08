HENRI, Monique



Au CHSLD St-Jacques, le 26 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Monique Henri, fille de feu M. Wellie Henri et de feu Mme Marie-Anna Lapierre, demeurant autrefois à St-Esprit.Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Georgette, Normand, Herman et Lucienne, ses neveux et nièces: Marie, Maryse, Denis et Richard. Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs: Lise Lévesque et Lise Collin, ses neveux et nièces: Daniel, Sylvain, Lucie, Christine, Céline et Stéphane, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 22 août 2020 à compter de 10h, en l'église paroissiale de St-Esprit, suivront les funérailles à 11h.www.residencelegare.com