SÉNÉCAL, Françoise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Françoise Sénécal, fille d'Imelda Vincent et feu François-Xavier Sénécal, survenu le 29 juillet 2020.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Marthe (Gaëtan), Diane (Étienne), ses frères Vincent et Serge (Annick) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis(es).En raison des circonstances actuelles, les rites funéraires seront privés. Veuillez offrir vos messages de sympathie par la poste.Prière de ne pas communiquer directement vos condoléances à sa mère Imelda (bientôt 99 ans), ce qui pourrait lui faire vivre plus d'afflictions que de consolations.Nous vous remercions à l'avance de cette attention toute particulière.